GP d’Arabie Saoudite : Pénalité de trois places à Melbourne pour Albon, aucune inquiétude pour Ferrari

Alex and Lance collide at turn 1. Subsequently, Alex is out of the race.

— Williams Racing (@WilliamsRacing) March 27, 2022

Leclerc et Sainz peuvent souffler

Le retour d’Alex Albon en F1 ne se passe pas au mieux. Au volant d’une Williams en manque criant de performance, le pilote thaïlandais a débuté par une prometteuse 13eme place à Bahreïn mais n’a pas pu voir le drapeau à damier ce dimanche lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite. A la lutte avec Lance Stroll pour la 11eme place de la course au 48eme tour, le pilote Williams a tenté sa chance en plongeant à l’intérieur du premier virage du circuit de la Corniche de Djeddah. Ayant visiblement mal calculé son coup, Alex Albon est allé au contact avec l’Aston Martin du pilote canadien et, quelques virages plus loin, a été contrat de garer sa FW44. Convoqués par les commissaires de la FIA, les deux pilotes ont pu s’expliquer. Considérant que le Thaïlandais est « entièrement ou essentiellement responsable de l’accrochage », il a été pénalisé d’un recul de trois places sur la grille de départ du prochain Grand Prix, le 10 avril prochain à Melbourne. A cela s’ajoute deux points de pénalité sur sa super-licence, soit deux sur les douze derniers mois.L’arrêt inopiné en bord de piste d’Alex Albon avait alors imposé le déploiement du drapeau jaune sur tout un secteur du circuit, avec les pilotes devant réduire leur vitesse pour éviter tout danger. Or, dans cette fin de course, Charles Leclerc était à la poursuite de Max Verstappen quand Carlos Sainz Jr devait assurer sa troisième place devant Sergio Pérez. Des circonstances de course qui ont laissé penser que les deux pilotes Ferrari n’ont pas forcément ralenti de manière suffisante durant les deux derniers tours de la course. Un rapport sur le sujet a été transmis aux commissaires de la FIA mais ces derniers ont finalement décidé de ne pas lancer la moindre enquête sur le sujet. « Les commissaires ont enquêté sur le fait que chaque pilote a ralenti en raison du drapeau jaune déployé durant le 49eme tour et le double drapeau jaune déployé dans le 50eme tour, annonce la FIA dans un communiqué. Après avoir étudié les données, nous avons considéré qu’aucune investigation supplémentaire n’était nécessaire. » Le résultat de la course est donc définitif, avec la victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr.