GP d’Arabie Saoudite : Les déclarations des pilotes à l’issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« C’était fou et c’était également difficile ! La bataille a été difficile mais c’était également un jeu de gérer les pneus. Je pense que Charles Leclerc était plus rapide dans le premier secteur. J’ai essayé de tenir sans trop abimer mes pneus. Après la voiture de sécurité virtuelle, j’ai été un peu mieux sur la température de mes gommes et j’ai pu attaquer. Vous avez vu comment Charles Leclerc l’a joué de manière intelligente dans le dernier virage mais, même après ça, il fallait être à fond. C’était trois ou quatre tours de qualifications à la fin pour reste devant lui car il était systématiquement dans la zone DRS. C’était une belle bataille et j’ai vraiment aimé ça. Tout est question de détails, il faut tout regarder surtout quand deux écuries sont aussi proches l’une de l’autre. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

« Je suis déçu. Après, j’ai aussi pris beaucoup de plaisir parce que c’est ce qu’on veut en F1. On s’est fait plaisir. C’est décevant. On était en tête toute la course et, à la fin, il nous a manqué un petit peu. On paye le choix de l’appui qu’on a fait pour cette course. C’est comme ça, ça arrive et on bossera pour essayer de se rattraper à Melbourne. La lutte avec Max Verstappen, c’était plutôt instinctif mais on y réfléchit toujours un peu devant. Il faut s’adapter à ce que l’autre pilote fait. La première fois, j’ai freiné plus tôt. La deuxième fois, j’ai freiné plus tôt mais j’ai vu qu’il freinait aussi très tôt donc j’ai accéléré de nouveau. J’ai réussi à déplacer un peu la perte de la victoire mais il en avait peut-être un peu plus que nous aujourd’hui (dimanche). Je me sens capable de me battre pour le titre mondial mais nous avons des adversaires qui sont très forts. Il ne faut pas lâcher. Pour le développement, il faut pousser au maximum en espérant avoir un ensemble aérodynamique peut-être un peu plus déchargé pour Melbourne. On va essayer de pousser au maximum mais on est là, on est dans le coup et c’est bien. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« Je ne suis pas satisfait car j’aurai aimé être dans la bataille pour la victoire avec ces deux autres pilotes qui ont offert un beau spectacle. C’est mieux qu’à Bahreïn, j’ai pu les voir devant, j’ai pu avoir le même rythme qu’eux. Pour moi, les endroits où je perds du temps sont évident, c’était sur trois virages en particulier. L’an dernier, c’était sur bien plus que ça. Ce n’est pas là où je veux être mais c’est un bon pas en avant. Je prends encore de bons points et ça va être un bon championnat. On est plus rapides en virage et ils sont plus rapide en ligne droite. On doit trouver les solutions pour combler cet écart. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« C’est la course, surtout à un tel niveau. Nous avions la marge nécessaire pour réaliser l’undercut et tout se passait bien, malheureusement Nicholas Latifi a eu un accident mais tout ça fait partie de la course et les choses s’équilibreront. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l’emporter. C’est très positif pour l’équipe et je suis heureux pour Max Verstappen. Après le premier week-end que nous avons connu, c’est super que Red Bull Racing retrouve la première marche du podium. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 5eme

« On est sans doute un peu plus proche des écuries devant nous mais ce n’est pas où nous souhaitons être. J’ai fait une course solide pour maximiser le potentiel. La voiture était plutôt bonne mais elle manquait d’appuis. On a du mal à la mettre proche du sol. On travaille tous très, très dur pour régler ces problèmes mais on est encore trop loin de Ferrari et Red Bull Racing. On a besoin d’autant de temps que possible mais aussi de temps en piste pour apprendre. Le rythme n’est pas trop dense en ce début de saison donc ça devrait pouvoir nous aider à régler certains de nos problèmes mais je ne sais pas à quel point ça va prendre du temps. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 6eme

« Je me suis rappelé de ce qui était arrivé l’année dernière. C’est le même scenario mais, ce coup-là, on a réussi à garder la position. C’était chaud sur la fin avec Lando Norris mais ce sont deux très bonnes semaines. On marque beaucoup de points de notre côté du garage et ça, c’est top. Ça aurait été un très bon résultat aussi si Fernando Alonso n’avait pas eu un problème. C’est très bon pour l’équipe et il faut qu’on continue dans ce sens-là. C’est hyper serré maintenant. On peut se suivre de très près avec les voitures et la meilleure défense, c’est l’attaque. Il y avait Valtteri Bottas derrière donc c’était important de garder cette position. L’équipe m’a demande de garder ma place. Au début, on pouvait se battre s’il n’y avait pas de contact et c’est ce qu’on a fait. Ça pousse la performance de l’équipe et c’est intéressant car il faut qu’on continue comme ça. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 8eme

« Ça a été une course vraiment mouvementée. On n’a pas pris un très bon départ, on était quand même dans les points puis on a fait notre arrêt au stand 30 secondes avant la voiture de sécurité. C’était le pire timing possible, c’était malchanceux, on ne pouvait pas le prévoir. C’est sûr qu’on n’a pas été chanceux là-dessus. On s’est retrouvés en 14eme position et, au final, on a réussi à faire notre course et à finir huitième. Je suis content. J’ai été vraiment malade dans la voiture durant les quinze derniers tours, ça a été horrible à rouler. Je suis vraiment content de finir en huitième position. On peut se battre avec ces monoplaces. Il y a pas mal d’écart entre les écuries devant et le milieu du peloton mais on va faire notre championnat. On sait ce qu’on doit améliorer, il y a du positif. De notre côté, on doit améliorer la fiabilité et on va se concentrer là-dessus sur les prochaines courses et essayer de trouver un peu plus de performance. Il ne nous manque pas grand chose mais il faut qu’on arrive à trouver deux ou trois dixièmes pour se retrouver vraiment devant. »



Sources : Canal+