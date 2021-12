GP d’Arabie Saoudite (EL3) : La réponse de Verstappen face à Hamilton

Here's how the third and final practice session played out...

Max Verstappen n’a pas dit son dernier mot ! Dominé par Lewis Hamilton ce vendredi lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite, le Néerlandais a profité de la dernière heure de préparation avant la séance de qualifications pour reprendre l’avantage sur son rival. Le pilote Red Bull Racing a, en effet, établi la référence en 1’28’’100, soit le meilleur tour du week-end. Mais l’écart de 214 millièmes avec Lewis Hamilton est sans doute un trompe-l’œil car le Britannique a signé son meilleur temps personnel avec des pneus durs, bien moins performants que les tendres chaussés par Max Verstappen durant toute cette séance d’essais libres. Mais le regain de forme de l’écurie basée à Milton Keynes est bien réel puisque Sergio Pérez, en difficulté ce vendredi, a su remonter dans la hiérarchie avec le troisième temps mais à une demi-seconde de son chef de file.Une heure de roulage sur le circuit de la Corniche de Jeddah qui a également permis de confirmer la très bonne forme de l’écurie AlphaTauri. Alors que Pierre Gasly a été le plus en vue ce vendredi, Yuki Tsunoda s’est joint à la fête avec le quatrième temps à seulement douze millièmes de seconde de Sergio Pérez. Le Japonais, chose suffisamment rare pour être signalée, devance Pierre Gasly. Le Rouennais a signé le cinquième temps avec moins d’un dixième de seconde de retard sur son coéquipier. Valtteri Bottas, pour sa part, est moins en vue et n’a signé que le sixième temps à quasiment une seconde de Max Verstappen. Après avoir lourdement endommagé sa Ferrari en fin de deuxième séance mais sans endommager son châssis et son moteur, Charles Leclerc a répondu présent avec le septième temps devant Carlos Sainz Jr. Alors qu’Alpine a surpris en début de week-end, Esteban Ocon doit se contenter du neuvième temps à une seconde quand Fernando Alonso n’a pris que la onzième place, trois dixièmes de seconde derrière le Français. Les écarts, notamment au milieu du tableau, sont infimes et promettent une séance de qualifications intense et serrée.