GP d’Arabie Saoudite (EL1) : Leclerc prend les devants, Verstappen et Bottas suivent

FORMULE 1 - GRAND PRIX D’ARABIE SAOUDITE / ESSAIS LIBRES 1

Classement final - Vendredi 25 mars 2022

Charles Leclerc reste sur sa lancée. Le Monégasque, premier représentant de la Principauté à mener le championnat du monde de Formule 1 après son succès le week-end dernier à Bahreïn, s’est installé au sommet de la hiérarchie à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Le pilote Ferrari a bouclé son meilleur tour en 1’30’’772, avec une aspiration donnée par Lewis Hamilton dans la dernière ligne droite. Toutefois, la menace Max Verstappen est bien présente. Si Charles Leclerc a signé son meilleur temps en pneus tendres, le champion du monde n’a que 116 millièmes de retard et a utilisé des pneus durs lors de son meilleur tour. Valtteri Bottas, quant à lui, a tiré beaucoup de potentiel de son Alfa Romeo pour s’installer au troisième rang, à 312 millièmes de seconde de la référence. Pour réaliser les meilleurs temps lors de cette séance, il fallait avoir un moteur Ferrari ou Honda.En effet, les sept premiers bénéficiaient d’un bloc italien ou japonais. En difficulté avec le rebond de sa F1-75, Carlos Sainz Jr a su se hisser à la quatrième position devant Pierre Gasly et son coéquipier Yuki Tsunoda alors que Sergio Pérez confirme être un ton en-dessous avec le septième temps à huit dixièmes de Charles Leclerc. Le « meilleur des autres », c’est-à-dire sans moteur Ferrari ou Honda, est Esteban Ocon. Au volant de l’Alpine, le Français termine huitième et devant Lewis Hamilton. Après une troisième place quasiment miraculeuse en ouverture de la saison, le Britannique pointe à une seconde et demie avec le neuvième temps. George Russell, quant à lui, n’est que quinzième à deux secondes lors d’une séance mise à profit par l’écurie allemande pour faire des tests de configuration aérodynamique. L’objectif est de résoudre le problème de trainée vu à Bahreïn et qui handicape la W13.A la peine le week-end dernier, McLaren est conscient de son handicap. Avant cette séance d’essais libres, Lando Norris a confié que l’écurie de Woking avait un gros problème avec sa monoplace mais sans qu’il soit simple à régler. Le Britannique a signé le 13eme temps, mais également provoqué un drapeau rouge en début de séance après avoir arraché le panneau indiquant 50 mètres avant le premier virage, quand son coéquipier Daniel Ricciardo a fait un peu mieux avec la 11eme place, juste derrière Fernando Alonso. Une première séance qui a confirmé les difficultés d’Aston Martin, avec Lance Stroll 11eme et Nico Hulkenberg 16eme. Héros à Bahreïn dimanche dernier, Kevin Magnussen a été victime d’un incident mécanique sur sa Haas qui l’a bloqué au garage après avoir fait deux tours d’installation alors que Mick Schumacher n’a pu signer que le 19eme temps. Une première hiérarchie qui restera à confirmer lors de la deuxième séance d’essais libres, qui proposera des conditions de piste plus proches de celles des qualifications et de la course.Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’116Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’312Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’367Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 0’’545Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 0’’733Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’791Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’254Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 1’’592Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’609