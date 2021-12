GP d’Arabie Saoudite (EL1) : Le meilleur temps pour Hamilton juste devant Verstappen

Full classification from FP1 in Jeddah 👇

Gasly encore à l’aise, Giovinazzi surprend

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont d’ores-et-déjà au contact à Djeddah ! Pour les premiers tours de roue de la Formule 1 sur le sinueux et très rapide tracé urbain situé en bord de mer, le Britannique est allé chercher le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite en 1’29’’786. Toutefois, le septuple champion du monde n’a pas un énorme avantage sur son rival et leader du championnat à deux courses de la fin de la saison. Premier à aligner des tours rapides en pneus durs, Max Verstappen a ensuite semblé tâtonner dans ses réglages avec plusieurs retours au garage. Mais, chaussé de pneus tendres dans les derniers instants d’ouverture de la piste, le Néerlandais a su mettre ses meilleurs secteurs bout-à-bout pour signer sa meilleure performance. Le pilote Red Bull Racing a toutefois échoué à 56 petits millièmes de seconde de la référence établie par Lewis Hamilton. Longtemps devant Max Verstappen pour cinq millièmes, Valtteri Bottas doit se contenter du troisième temps à un peu moins d’un quart de seconde de son coéquipier et chef de file.En difficulté lors de la course du Grand Prix du Qatar, Pierre Gasly a retrouvé l’allant qui était le sien lors des essais à Losail. Le pilote AlphaTauri a, en effet, signé le quatrième temps à moins d’une demi-seconde de Lewis Hamilton et devance… Antonio Giovinazzi. Ecarté par Alfa Romeo Racing et quelques jours après des essais compliqués en Formule E avec Dragon, l’Italien a été la grande surprise de ces premiers essais libres avec le cinquième temps devant les Ferrari de Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc. Les pilotes de Maranello devancent Daniel Ricciardo et donnent le « la » du week-end concernant le duel Ferrari-McLaren pour la troisième place du championnat constructeurs. Le Top 10 est complété par Fernando Alonso et Sebastian Vettel, qui devancent un décevant Sergio Pérez, seulement onzième devant Esteban Ocon. Une première séance d’essais libres qui a été marquée par l’absence de fautes de la part des pilotes sur un circuit qui, malgré son achèvement très tardif, a offert un niveau d’adhérence étonnant. De plus, comme Valtteri Bottas l’a déclaré à la radio, les pilotes ont pris beaucoup de plaisir sur ce tracé atypique.