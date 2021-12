GP d’Arabie Saoudite : Aucune pénalité sur la grille de départ pour Verstappen

Goed nieuws voor Max Verstappen. Versnellingsbak is niet beschadigd en kan vandaag normaal gesproken gebruikt worden. Geen gridstraf dus, start vanaf P3 in Jeddah. #F1

Le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se jouera bien sur la piste à Djeddah. Ce samedi, dans sa toute dernière tentative lors de la séance de qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite, le Néerlandais a tout donné mais a dépassé les limites. Alors qu’il comptait un quart de seconde d’avance sur la référence établie par Lewis Hamilton quelques instants auparavant et abordait le 27eme et dernier virage du circuit installé sur la Corniche de Djeddah avec quatre dixièmes de seconde selon les informations affichées sur son volant, Max Verstappen est allé à la faute. Un blocage de roues ne lui a pas permis de prendre une trajectoire optimale et, tentant le tout pour le tout, le leader du championnat du monde a violemment heurté le mur à l’extérieur du virage. Un choc qui a sérieusement endommagé ses suspension sur le côté droit de sa monoplace mais qui pouvait également avoir touché sa boîte de vitesses. La question d’une éventuelle pénalité pour le pilote Red Bull Racing s’est alors posée.En effet, si l’écurie autrichienne devait changer cet élément de la monoplace de Max Verstappen, ce dernier écoperait en conséquence d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ. Alors que Lewis Hamilton va s’élancer ce dimanche de la pole position, un départ de la huitième position sur un circuit où doubler pourrait s’avérer compliqué serait une épine dans le pied de celui qui aborde les deux dernières courses de la saison avec une marge de seulement huit points sur son dauphin. Toutefois, après avoir fait une inspection minutieuse et des tests effectués sur la boîte de vitesses de la RB16B du Néerlandais, l’écurie Red Bull Racing a confirmé qu’aucun dégât n’a pu être détecté. Autrement dit, aucun changement matériel sera nécessaire en amont du Grand Prix d’Arabie Saoudite que Max Verstappen démarrera bien de la troisième position sur la grille de départ. De quoi faire monter la tension à l’entame des 50 tours à parcourir lors de cette 21eme des 22 manches du championnat du monde 2021.