GP d'Abu Dhabi : Une vague d'adieux dans le paddock

Les hommages de Ferrari à Sebastian Vettel pour son dernier GP en rouge 👀

« Grazie Seb » dans le garage et une haie d’honneur.#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/DuYAyUjR5t



— Secteur F1 🏎🇫🇷 (@Secteur_F1) December 13, 2020

Des adieux en pagaille à Abu Dhabi



A special weekend calls for a special helmet - so here it is in all its glory! 🪖

#GraciasCheco 🙌#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/CQKuphpATu



— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 12, 2020

La saison 2020 de Formule 1 a pris fin ce dimanche à Abu Dhabi sur une victoire de Max Verstappen. La dernière course d’une saison est souvent le théâtre d’adieux pour les pilotes qui ne reconduiront pas au volant de leur écurie l’année suivante. Et cette année 2020, marquée par la pandémie de coronavirus, n’a pas dérogé à la règle. Renault a dit au revoir à Daniel Ricciardo qui aura piloté la monoplace de l’écurie française pendant deux saisons. Cela valait bien un beau message de Cyril Abiteboul. « Cette saison, Daniel a été admirable dans ses efforts et son professionnalisme, a tout simplement été exceptionnel y compris après l’annonce de son départ la saison prochaine. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles aventures », a rapporté le directeur de l'écurie Renault à propos de celui qui pilotera pour McLaren en 2021.Autre mouvement dans le paddock, le départ de Carlos Sainz Jr de McLaren pour Ferrari. Le pilote espagnol qui a terminé sixième ce dimanche à Abu Dhabi s’est vu remettre avant la course un morceau de carrosserie de sa monoplace. « J'ai mûri en tant que pilote, je me suis amélioré course après course. J'ai trouvé un environnement qui m'a soutenu au maximum », a-t-il réagi à l’issue des 55 tours de piste. Chez Ferrari, Sainz remplacera Sebastian Vettel, qui après six saisons dans les rangs de Scuderia, pilotera pour Aston Martin, la nouvelle identité de l’écurie Racing Point. Au moment de sortir du garage, l’Allemand a reçu une haie d’honneur de la part de ses mécaniciens. Quant à Sergio Pérez, il a pris part à sa dernière course avec Racing Point. Vainqueur du Grand Prix de Sakhir la semaine dernière, le Mexicain n’a pas trouvé de volant pour la saison à venir. Il portait un casque spécial pour ce qui était certainement sa dernière en F1.