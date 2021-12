GP d’Abu Dhabi : Une lutte loyale entre Hamilton et Verstappen, c'est ce que souhaite Horner

DRIVER STANDINGS

For the first time since 1974, our top two go into the finale TIED on points 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/aWnshxNyT7



— Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Horner : « Il conduit avec son cœur »

Le duel final est bel et bien lancé ! Après la victoire chaotique de Lewis Hamilton à Djeddah ce dimanche, le titre de champion du monde 2021 se jouera sur la dernière manche à Abu Dhabi. A égalité de points au classement, le Britannique et Max Verstappen auront 58 tours du tracé revu et corrigé de Yas Marina pour faire la différence. Mais, alors qu’un abandon du pilote Mercedes scellerait le sort du championnat, Christian Horner a assuré que toute son équipe, et surtout son pilote, veut que ça se joue à la régulière. « Max Verstappen veut gagner ce championnat sur la piste. C'est aussi simple que ça, a déclaré le patron de l’écurie Red Bull Racing dans un entretien accordé au quotidien britannique The Times. C'est un pilote dur mais un pilote juste, et je ne m'attends pas à autre chose ce week-end. Personne ne veut gagner ce championnat dans un bac à gravier ou grâce à une enquête des commissaires. » Alors qu’une victoire de son poulain serait le scenario le plus simple pour lui offrir un premier titre de champion du monde, Christian Horner assure que son équipe ne changera pas d’approche. « Pour finir premier, il faut d'abord finir la course. Cela a été notre mantra tout au long de cette saison, ajoute le dirigeant britannique. Je pense que tous les fans souhaitent un combat juste et propre. Et que la meilleure équipe et le meilleur pilote gagnent. »Malgré la carrière époustouflante de Lewis Hamilton, le patron de l’écurie de Milton Keynes met son protégé au niveau du septuple champion du monde. « Si vous mettez Max Verstappen et Lewis Hamilton dans la Mercedes, je n'ai aucun doute sur qui l’emporterait, assure-t-il. Mettez Lewis dans notre voiture, et je ne doute pas non plus de qui l’emporterait. » Selon Christian Horner, Max Verstappen a maintenu Red Bull Racing « en vie dans ce championnat, avec notamment sa façon de conduire », ajoutant que « ce qu'il réalise avec une voiture moins performante et puissante que son adversaire est un peu négligé ». S’il devait comparer le Néerlandais avec un de ses glorieux aînés, le patron de l’écurie autrichienne a un nom qui lui revient immédiatement en tête. « Ce que Max Verstappen possède aussi, que je n'ai pas vu chez de nombreux pilotes, sauf quand j'ai grandi en regardant Nigel Mansell, c'est un cœur énorme, assure Christian Horner. Il conduit avec son cœur. Il donne absolument tout. » Dans cet entretien, le patron de l’écurie Red Bull Racing n’a toutefois pas manqué d’envoyer une pique en direction de Brackley et de Mercedes : « Ils ont plus de gens dans le marketing et la communication que nous n'avons de mécaniciens ». Au-delà de la bataille en piste, la guerre des mots est loin d’être terminée entre les deux écuries de pointe.