GP d’Abu Dhabi : Réclamation de Mercedes contre Verstappen et les décisions de la direction de course

December 12, 2021 16:55 Alors que Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi et le titre de champion du monde, l'écurie Mercedes a porté réclamation contre le Néerlandais et les décisions prises par la direction de course dans les derniers tours.