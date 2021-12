GP d’Abu Dhabi (Qualifications) : La pole position pour Verstappen face à Hamilton !

Ils n’étaient pas trop de deux pour battre Lewis Hamilton ! Si Max Verstappen a signé sa 13eme pole position en carrière, le Néerlandais pourra grandement remercier son coéquipier Sergio Pérez. En retrait vis-à-vis de son rival dans la course au titre de champion du monde, le pilote Red Bull Racing a su profiter de l’aspiration offerte par le Mexicain dans son avant-dernière tentative pour devancer de 371 millièmes le pilote aux sept couronnes mondiales. Mais le tableau n’est pas totalement idyllique pour celui qui ambitionne de mettre fin à la domination de Mercedes depuis l’introduction des moteurs hybrides en 2014.

Lors de la Q2, quand les pneus pour le départ se décident, Max Verstappen a commis une petite erreur et endommagé son dernier train de gommes medium neuves. Alors que Lewis Hamilton pourra jouer plus long sur son premier relais, le Néerlandais a dû changer son fusil d’épaule et devra s’élancer ce dimanche avec des pneus tendres. Avec un début de course disputé de jour et, donc, avec une piste plus chaude, Max Verstappen devrait être contraint de s’arrêter plus tôt que son adversaire en raison d’une plus grande dégradation de ses pneus.



PÉREZ POURRA AIDER VERSTAPPEN, HAMILTON DEVRA FAIRE SANS BOTTAS



Et celui qui sera aux premières loges pour assister au choc des titans au premier virage sera Lando Norris ! Au volant d’une McLaren en difficulté depuis de longues semaines, le Britannique a su tout mettre bout à bout dans son dernier tour pour signer le troisième temps à… huit dixièmes de seconde de la pole position. Le pilote de l’écurie de Woking aura à ses côtés Sergio Pérez. Après avoir sacrifié sa première tentative en Q3, le Mexicain a longtemps tenu la troisième place mais a été devancé par Lando Norris pour seulement seize millièmes de seconde.

Juste derrière son chef de file, le pilote Red Bull Racing pourra être une aide précieuse pour Max Verstappen face à un Lewis Hamilton qui sera esseulé. En effet, Valtteri Bottas n’a pas été à la hauteur pour sa dernière séance de qualifications au volant d’une Flèche d’Argent. Le Finlandais ne sera que sixième sur la grille de départ, composant la troisième ligne avec Carlos Sainz Jr. Charles Leclerc sera juste derrière son coéquipier chez Ferrari alors que Yuki Tsunoda a confirmé son ascendant sur Pierre Gasly tout au long du week-end avec le huitième temps.



OCON ET GASLY UN TON EN-DESSOUS



Le pilote AlphaTauri a également pris le meilleur sur Esteban Ocon. Passé à un dixième de seconde du podium le week-end dernier à Djeddah et très en vue ce vendredi lors des essais libres, le pilote Alpine prendra le départ depuis la neuvième position ce dimanche à Abu Dhabi. Le natif d’Evreux composera la cinquième ligne avec Daniel Ricciardo, qu’il ne devance que de 20 millièmes de seconde. Pour Pierre Gasly, l’absence en Q3 tient particulièrement à une stratégie pneumatiques qui n’a pas fonctionné en Q2. En effet, le Français a tout fait pour passer en pneus medium mais il a manqué de performance et sera douzième sur la grille de départ, juste derrière Fernando Alonso.

Pour son dernier week-end de course avec Williams avant de rejoindre Mercedes dès la semaine prochaine, George Russell a dû s’avouer vaincu face à Nicholas Latifi en Q1, le Canadien devant s’élancer ce dimanche de la 16eme position. Les deux pilotes de l’écurie fondée par le regretté Sir Frank Williams devancent le futur retraité Kimi Räikkönen, qui démarrera son dernier Grand Prix depuis la 18eme position. Une course qui s’annonce sous très haute tension, avec Max Verstappen et Lewis Hamilton qui joueront toute leur saison sur les 58 tours à parcourir ce dimanche.