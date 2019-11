GP d’Abu Dhabi (qualifications) : Hamilton voulait faire honneur à sa monoplace

Pour la première fois depuis le Grand Prix d’Allemagne, Lewis Hamilton partira ce dimanche de la pole position lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Après avoir devancé son coéquipier Valtteri Bottas d’un peu moins de deux dixièmes de seconde, le Britannique a assuré avoir tout donné afin de montrer à tout le monde de quoi sa monoplace est capable. « Cela a été un si long travail pour essayer de prendre cette pole position. Nous avons juste gardé la tête basse et avons continué à essayer de le faire. Les autres pilotes autour de moi ont fait un superbe travail. Je reste juste concentré sur le fait de continuer à faire mon travail, a confié Lewis Hamilton à l’issue de la séance de qualification. Les choses ont été assez agitées hier et j'ai essayé de retrouver ma composition aujourd'hui et me concentrer sur le fait de bien régler l'auto avec les ingénieurs. Les mécaniciens ont aussi fait un super travail. Nous n'avions eu 'que' quatre poles cette saison alors finir avec une autre... C'est une voiture spéciale et il s'agit de la dernière fois que je me qualifie avec, donc je suis heureux de lui avoir fait honneur aujourd'hui (samedi) ! » La dernière fois qu’il s’était élancé de la pole position, le Britannique avait vécu une journée pénible avec une neuvième place à Hockenheim dans une course marquée par plusieurs sorties de piste. A lui de faire mieux ce dimanche à Yas Marina.