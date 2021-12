GP d’Abu Dhabi : Par son expérience, Lewis Hamilton est favori pour le titre selon Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone reste un grand observateur de la F1. Celui qui a été la cheville ouvrière de l’ère moderne de la discipline n’a pas manqué de donner son avis sur le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui s’affronteront ce week-end à Abu Dhabi avec le titre de champion du monde comme en jeu. Mais, pour celui qui a longtemps été le « grand argentier » de la F1, le favori dans ce duel reste Lewis Hamilton en raison de son expérience. « Savoir qu'il pouvait gagner les courses ces dernières années parce que Mercedes était la force dominante lui a permis de se forger un caractère plus fort que celui de Max, pour qui cette saison est la première où il dispose d'une voiture capable de gagner régulièrement », a confié Bernie Ecclestone dans un entretien récemment accordé à l’AFP.

Ecclestone : « Max Verstappen est un gamin »

Ne mâchant jamais ses mots, « Mister E » a confié que, comparé à Lewis Hamilton, « Max Verstappen est un gamin », lui qui dispute seulement sa septième saison dans la catégorie reine du sport automobile. « Le pire est que Lewis Hamilton a une campagne de publicité massive qui joue pour lui », ajoute Bernie Ecclestone. Un autre élément en défaveur du Néerlandais est la capacité du Britannique à mieux gérer les « jeux psychologiques » qui vont avec une course au titre aussi serrée.. « Max Verstappen doit faire face à plus qu’à la course parce qu’il a aussi Mercedes sur le dos », assure l’homme d’affaires britannique. Pragmatique, Bernie Ecclestone confie volontiers qu’un tel scenario et « bon pour le sport » après bon nombre de saisons avec un scenario quasiment écrit d’avance. Il reste toutefois à écrire le dernier chapitre de cette saison 2021 lancée le 29 mars dernier à Bahreïn et qui va se conclure dans l’indécision la plus totale.