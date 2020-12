GP d’Abu Dhabi : Les réactions des pilotes après les qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« On savait que la lutte serait serrée pour la dernière de l’année mais on l’a fait ! Cela n’a pas été évident d’extraire le maximum sur ce circuit, notamment dans le troisième secteur, avec tous ces virages où vous pouvez facilement commettre une erreur. Heureusement, mon dernier tour s’est bien passé. Ça fait du bien d’être devant, surtout après une saison passée à mettre la pression sur les Mercedes, mais sans jamais réussir à les devancer. Avec ce résultat, la frustration s’évacue un peu. A nous maintenant de tout faire pour les garder derrière, mais ça ne s’annonce pas facile, ils sont toujours aussi rapides en course. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme

« Nous avons vu à l’issue de la troisième séance d’essais libres que la Red Bull Racing de Max Verstappen était très rapide et nous savions qu’elle le serait à nouveau lors des qualifications. En outre, je n’arrive pas à bien faire fonctionner les pneus tendres sur un tour lancé depuis le début du week-end. Et au final, cela s’est joué à pas grand-chose comme nous l’avons vu aujourd’hui (samedi). Je suis content de mon tour, même s’il n’était pas totalement parfait. J’aurais sans doute pu grappiller quelques centièmes par-ci par-là. Les écarts sont tellement serrés que cela aurait pu faire la différence. Mais rien n’est joué. Terminer cette saison 2020 sur une victoire reste mon objectif du week-end et tout est encore possible en m’élançant de la deuxième place sur la grille de départ. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 3eme

« C'est un week-end difficile. Je ne suis pas à 100 %, j'ai perdu pas mal de poids et je ressens encore les effets du virus dans mes poumons. Dans la voiture, j'ai mis du temps à retrouver le rythme. Même si ça ne fait que quinze jours sans rouler, j'ai perdu les sensations. J’ai tout donné dans mon dernier tour mais ce n’était pas suffisant. Bravo à Max Verstappen, c’est une bien belle manière de clôturer la saison pour eux. C’est toujours mieux de démarrer devant mais on va leurs en donner pour leur argent demain (dimanche). Avoir un bon départ sera crucial. Niveau stratégie, je pense qu’on partira sur un arrêt. Vu la longueur de la ligne des stands ici, quasi tout le monde voudra perdre le moins de temps possible. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 4eme

« Je ne pense pas que la quatrième position soit un exploit pour nous. Mais être à deux dixièmes de secondes de la pole position en est un. C’était un départ parfait. Pour un samedi, tout s’est bien passé avec un de nos adversaires qui sera en fond de grille et les Renault plus lentes qu’attendu. La semaine dernière, Sergio Pérez a gagné la course en revenant de la dernière place. On n’est pas dans une situation où nous pouvons nous relaxer. On peut se sentir confiants mais il reste beaucoup de travail à faire demain (dimanche). »

Alexander Albon (THA/Red Bull Racing) - 5eme

« Honnêtement, ce n’était pas mauvais, je pense que c’était une de mes meilleures qualifications de l’année. Je suis juste déçu de ma deuxième tentative car ça semblait bien parti. Sur ce second tour, j’ai trop attaqué et les pneus sont sortis de la fenêtre de fonctionnement. La voiture était bonne, c’était très serré. Les Mercedes étaient aussi rapides que ce à quoi tout le monde s’attendait. C’était un bon week-end et nous continuons à nous concentrer sur la course. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 10eme

« Lors de la troisième séance d’essais libres, c’était assez difficile donc nous n’espérions pas arriver en Q3 aujourd’hui (samedi). J’ai été en difficulté tout le week-end avec l’équilibre mais, lors des qualifications, nous avons fait un petit pas en avant mais pas autant que nous l’espérions. Je n’ai pas pu réaliser le tour que j’espérais mais c’était suffisant pour nous placer en dixième position, ce qui est une position intéressante pour le départ demain (dimanche). Nous sommes conscients que ça ne sera pas facile de démarrer la course avec les pneus tendres et le premier relais sera compliqué mais beaucoup d’autres pilotes sont dans la même situation donc on aura qu’à faire un peu mieux que les autres concernant la gestion des pneus. Vu que c’est la dernière course de la saison, ce serait bien de fini avec quelques points de plus dans la poche. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 11eme)

« La chose positive, c'est que pour mon développement ça se passe plutôt bien récemment, ça c'est cool, on progresse. Daniel Ricciardo n'a jamais été battu par un coéquipier à Abu Dhabi, donc ça fait quand même plaisir. On a eu des difficultés en qualifications, la voiture s'est moins bien comportée que lors de la troisième séance d’essais libres. On était vraiment performants, troisième et quatrième lors de cette séance, et on a chuté en performance par rapport à tout le monde. C'est un petit peu décevant, c'est clair. On est onzième, on a le choix des pneus et je pense que demain ce sera hyper important, parce que les tendres se dégradent pas mal ici. Ce n'est pas fini, on est encore dans le fight ! Clairement, on n'a rien à perdre, c'est tout ou rien. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, Sky Sports, site officiel AlphaTauri