GP d’Abu Dhabi : Les réactions des pilotes après la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« C’est plus facile en partant devant. J’ai pu imprimer le rythme et surveiller les pneus en contrôlant les écarts. Ils étaient suffisants à la fin pour que je puisse finir en roue libre... Maintenant, je vais bien profiter de ce podium et rentrer chez moi. La saison a été dense, très intense, et nous avons encore progressé vis-à-vis des Mercedes en fin de championnat ce qui est bon signe pour l’année prochaine. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme

« Je pense que les Red Bull Racing, surtout celle de Max Verstappen, étaient trop fortes et trop rapides pour nous aujourd’hui (dimanche). Tout simplement. J’ai tout donné mais leur rythme de course était tout simplement meilleur que le nôtre, ce qui leur a permis de contrôler la course et de créer un écart quand ils en avaient besoin. C’était juste impossible de tenir leur cadence aujourd’hui (dimanche) mais je pense que j’ai malgré tout réalisé une bonne course. Je ne pouvais pas vraiment faire plus aujourd’hui (dimanche), j’ai extrait le maximum que la voiture avait à offrir. Je termine devant Lewis Hamilton. Dans l’absolu, c’est donc une bonne course. En plus, cela fait un petit temps que je n’étais plus monté sur le podium, donc je suis content de ce résultat. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 3eme

« Je me doute que cela ne devait pas être une course très amusante à regarder, mais on ne peut rien y faire. On ne peut pas les gagner toutes et j’ai vécu deux semaines éprouvantes, donc je suis généralement content de mon week-end. Je n’étais pas remis à 100 % physiquement et je suis heureux que ce soit terminé. Il y a quelques jours encore, je ne pensais pas être là. Félicitations à Max, il a été intouchable, et merci à toute l’équipe pour son support. L’hiver arrive à point nommé pour me retaper et aborder 2021 dans les meilleures conditions. »

Alexander Albon (THA/Red Bull Racing) - 4eme

« C'est un formidable résultat, la course et le week-end ont été bons, et avec quelques tours de plus j'aurais pu passer Lewis Hamilton mais c'était compliqué. J'ai eu un peu de mal au début du relais avec les pneus durs. Ceux de devant allaient vite, et sachant le nombre de tours que nous devions faire, il est vrai que j'ai été un peu trop prudent et il me restait du jus à la fin. C'était un bon week-end pour moi. J'ai le sentiment que c'était mon meilleur week-end en termes de performance. Je veux remercier tout le monde à l'usine et ici pour leur soutien. Nous n'avons pas abandonné, nous avons continué à essayer de trouver des solutions pour que je sois plus à l'aise dans la voiture, qui est compliquée à piloter. Je suis fier de moi et de cette bonne fin d'année. Est-ce que ça suffira ou pas ? Ce n'est pas vraiment à moi de le dire. Mais évidemment, j'ai le sentiment d'avoir tout donné. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 5eme

« Je n’espérais pas un tel résultat aujourd’hui (dimanche). Et connaissant le rythme de Sergio Pérez et des Racing Point... mais nous étions pleins d’espoir. Passer de la quatrième à la troisième place au classement des constructeurs, c’est bien. Je pense que l’une des choses les plus importantes qui nous ont menés à la troisième place au classement des constructeurs, c’est d’être amis avec Carlos Sainz Jr et de vouloir se battre entre nous. Nous avons obtenu de bien meilleurs résultats. Je respecte Carlos, il me respecte et nous voulons faire le meilleur pour l’équipe. Il va me manquer. En mettant les deux ensemble, l’amitié et la compétitivité sur la piste, on obtient la combinaison parfaite pour obtenir la troisième place. Il y a eu beaucoup de courses cette année où nous avons très bien exécuté les choses en équipe et nous avons obtenu de bien meilleurs résultats grâce à cela. C’est parce que je respecte Carlos, il me respecte et nous voulions faire le meilleur travail pour l’équipe et des choses comme aujourd’hui le démontrent parfaitement dans notre travail d’équipe. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 8eme

« Franchement, je suis super content de mon résultat. Ça n’a pas été simple durant tout le week-end. Je n’ai pas réussi à me sentir comme je le voulais dans la voiture et je savais que, pour la course, ça ne serait pas forcément très facile, surtout en partant avec les pneus tendres. Au final, on a fait plein de dépassements. C’était une course plaisante, j’ai attaqué Esteban Ocon, Daniil Kvyat, les deux Ferrari et aussi Lance Stroll. Je suis très, très content de marquer quelques points pour la dernière course de la saison. Durant toute la course, je regardais ce qu’il se passait au championnat car j’avais trois points de retard sur Lance Stroll. L’année dernière, j’ai perdu la sixième place au championnat dans le dernier tour avec Carlos Sainz Jr et j’avais terminé un point derrière lui. Ça m’aurait vraiment fait ch... de finir à nouveau derrière pour un point. En passant la ligne, on m’a dit qu’Esteban Ocon l’avait doublé dans le dernier tour. Finir dixième du championnat pilotes... J’aimerais faire mieux mais on a fait une très belle saison, l’équipe peut être très contente de ce qu’elle a fait. Ça a été vraiment très plaisant de travailler avec eux et on ne fait que progresser. En début de saison, on n’aurait jamais imaginé pouvoir se battre pour autant de fois dans le Top 10. On va dans la bonne direction et j’ai hâte de voir ce qu’on pourra faire l’année prochaine. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 9eme

« C’était une course un peu compliquée pour nous. La stratégie ne s’est pas super bien passée, on a dû s’arrêter plus tôt que prévu avec les pneus medium. Tout simplement, on avait du mal avec les pneus arrière. Du coup, quand on s’est arrêtés, on a été pas mal bloqué derrière les Ferrari. A la fin, avec les pneus durs, on avait un bon rythme et c’était sympa. Je voyais que je rattrapais Lance Stroll tout au long et je savais qu’il avait fait un plat sur ses pneus à un moment. J’attendais mon moment mais il a vraiment chuté en performance lors des trois derniers tours. J’ai tout donné et on a réussi à l’accrocher donc ça fait plaisir. On n’est pas satisfaits de notre position finale au classement constructeurs, ça a été une année très serrée. Il y a des choses qu’on doit revoir, il y a eu des très bons signes toute l’année, des choses qui font plaisir mais il y a eu plein de petits moments où on aurait pu faire mieux et je pense que c’est ça qui nous coûte la troisième place à la fin. On sait ce qu’on doit améliorer, on sait où on doit progresser et on sera prêts pour la saison prochaine. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, Autosport, Sky Sports