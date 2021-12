GP d’Abu Dhabi : Les principales déclarations à l’issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« C’est un sentiment incroyable ! On a vraiment amélioré la voiture au fil de la séance de qualifications parce que, depuis le début du week-end, le niveau de performance a beaucoup varié. Ça n’a jamais été simple sur les dernières courses mais je suis impatient pour demain (dimanche). On était bien sur les deux types de gommes. Il y a évidemment plus de dégradation sur les pneus tendres mais ce qui sera le plus important, c’est de prendre un bon départ. On va essayer de faire notre course, faire de notre mieux et nous verrons bien où nous parviendrons à finir. J’étais relaxé en débutant cette séance de qualifications. J’ai fait le meilleur travail possible, je sais que mon équipe fait du mieux possible et c’est ce qu’on a fait tout au long de la saison. Encore une fois, ça a payé. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Tout d’abord, Max Verstappen a fait un très grand tour aujourd’hui (samedi). On n’a pas été en mesure de battre leur temps. Je ne pouvais pas répondre à son tour. On a un choix de pneus différent pour demain (dimanche) et ça devrait nous offrir une bonne course. J’ai perdu un peu de temps au virage 5 et sur la fin lors de mon premier tour. Mais le dernier tour était très propre et je ne pouvais pas aller plus vite. Je ne sais pas si j’ai bien préparé mon tour avant cela mais, encore une fois, Max Verstappen mérite amplement sa pole position. Ça reste une première ligne. On a des pneus différents, je vois où il est et je vais essayer d’améliorer ça demain (dimanche). »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 3eme

« Je ne sais pas d’où vient ce tour. En Q3, je me suis beaucoup amélioré. J’étais un petit peu loin de la pole position mais c’est une surprise de signer un tel résultat. Je suis un peu nerveux en vue du départ demain (dimanche) parce que je veux simplement rester derrière eux et ne pas être impliqué dans leur bataille. J’aimerais bien rester à cette position donc je ne sais pas s’il faut que je tente ou pas chance au premier virage demain (dimanche). Je ne voudrais pas perturber ce qui va se passer devant. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« Ce n’est pas l’idéal d’avoir terminé quatrième mais mon principal objectif aujourd’hui (samedi) était d’aider Max Verstappen en Q3 et on y est parvenu. J’ai tout perdu dans le dernier virage quand je suis allé trop loin mais ce n’est pas un désastre total. Il reste beaucoup de choses à faire demain (dimanche). J’espère passer Lando Norris au départ et aider Max Verstappen. On a eu de la chance sur l’aspiration. On en a parlé et l’équipe était impliquée dans les discussions, c’était une bonne décision. Au départ, partir en pneus tendres peut être un avantage mais nous verrons bien ce qui arrivera ensuite. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 5eme

« C’est probablement une de mes meilleures séance de qualifications de la saison, surtout après un vendredi aussi difficile. Pour la première fois depuis longtemps, je n’ai pas trouvé un équilibre confortable. J’étais très lent, honnêtement, après six ou sept courses très positives. Mais on a su bien réagir, on a tout mis comme on voulait et on a fait un bon tour quand ça comptait. En Q3, j’ai eu la discipline de ne pas trop attaquer dans les premier et deuxième secteurs pour pouvoir le faire dans le troisième afin de profiter de l’adhérence des pneus. Il y a eu pas mal de qualifications, surtout dans le dernier tiers de la saison, durant lesquelles je me suis senti capable de tirer le meilleur de la voiture. C’est pour cela que j’étais tellement en colère à Djeddah, j’allais très vite et j’étais trop agressif en Q2 quand ça ne comptait pas. Ici, j’ai pu me rattraper. Nous devons essayer de dépasser Lando demain, nous voulons rendre les choses difficiles pour McLaren au cas où il y aurait une option pour un podium. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 9eme

« Le bilan de la journée est positif. Finir devant Fernando Alonso au bilan des séance de qualifications, c’est une belle statistique. C’est un pilote qui est très rapide, c’est une référence en qualifications. Ça fait plaisir mais ce qui est bien, c’est qu’on a réussi à tirer le meilleur de la voiture. Il n’y a pas beaucoup plus à faire aujourd’hui (samedi). Il y a des petites pièces qui, en fin d’année, ont manqué. On aurait peut-être pu gagner un dixième ou un dixième et demi en plus. C’était très serré, on est dans le Top 10 et on peut se satisfaire de ça. Les Ferrari et les McLaren sont plus rapides que nous, c’est vrai. Après, on a un très bon rythme en course, il peut se passer beaucoup de choses. Habituellement, à Abu Dhabi, c’est assez long et il ne se passe rien mais les rails sont désormais plus près, ça passe plus fort. Je pense que ça restera une course intéressante et il y aura encore des choses à jouer. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 12eme

« Depuis le début du week-end, j’ai un manque d’appui aérodynamique sur la voiture, on n’arrive pas a comprendre pourquoi, ça a été compliqué pendant toutes les séances d’essais libres et en qualifications. On va voir ce qu’on peut faire en course. Depuis le début du week-end, avec cette voiture, j’ai malheureusement beaucoup de soucis. Je glisse énormément et on arrive à le voir sur les données, c’est donc très bizarre. On n’arrive pas a trouver la solution mais on va voir quoi faire ce soir avec les données, et c’est demain (dimanche) qu’on marque les points, donc on va essayer de faire du mieux possible. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, Sky Sports