GP d'Abu Dhabi (essais libres) : Verstappen pour conclure

Après Valtteri Bottas, place à Max Verstappen ! Alors que le Finlandais avait remporté les deux séances d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi vendredi, c'est le Néerlandais qui a remporté celle de samedi, la toute dernière de la saison. Le pilote Red Bull, chaussé de pneus softs, a réussi l'un de ses 15 tours en 1'36"566, sous une température de 27,4°c, soit 391 millièmes de moins que Bottas vendredi matin. Verstappen a devancé de justesse les deux pilotes Mercedes : Lewis Hamilton (futur pilote Ferrari en 2021 ?) de 74 millièmes et Valtteri Bottas de 89 millièmes. Les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc, équipées de pneus médiums au moment de leur meilleur tour, ont terminé cinquième et sixième. Côté français, il n'y a pas eu d'étincelles ce samedi matin : Pierre Gasly a terminé dixième et Romain Grosjean onzième. A 14h00 (heure française), les pilotes se retrouveront pour la séance de qualifications, qui se déroulera au soleil couchant et sous une température bien moins élevée.