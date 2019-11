GP d'Abu Dhabi (essais libres) : Bottas tire le premier

That was NOT a good end to FP1 for Sebastian Vettel#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/7omwhyvwpe

— Formula 1 (@F1) November 29, 2019

L'annonce de son divorce jeudi matin semble avoir libéré Valtteri Bottas ! Vingt-quatre heures plus tard, le Finlandais de 30 ans a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison, qui s'est déroulé sous une température de 26,2°c., le vainqueur du Grand Prix du Brésil, et de 634 millièmes le champion du monde Lewis Hamilton. Les Ferrari de Sebastian Vettel et Charles Leclerc avaient trusté le sommet de la feuille des temps dans la première partie de la séance, avant de finalement terminer cinquième et septième. Vettel a d'ailleurs provoqué une fin de séance prématurée, en sortant de la piste (sans gravité) dans le virage 19 à quelques minutes de la fin. Un autre drapeau rouge avait fait son apparition un peu plus tôt suite à un problème sur la monoplace de Daniel Ricciardo, qui perdait beaucoup d'huile. Côté français, Romain Grosjean a pris une belle sixième place, et Pierre Gasly, le surprenant deuxième du Grand Prix du Brésil, la seizième place. La deuxième séance débutera à 14h00, heure française.