Les Ferrari ont validé leur bonne forme samedi lors des libres 3, à deux heures des qualifications, avec le meilleur temps pour Sebastian Vettel (1'10"843) devant Charles Leclerc (+ 0"139). Les deux Mercedes de Lewis Hamilton (+0"393) et Valtteri Bottas (+0"688) suivent derrière.

Max Verstappen et Pierre Gasly sont cinquième et sixième sur Red Bull (à respectivement +0"999 et +1"071).

Enfin, Romain Grosjean (Haas) n'a couvert que 11 tours et pointe au 17e rang (+2"354).