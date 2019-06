GP Canada-Libres 1: Les Mercedes déjà devant

Sur le circuit Gilles-Villeneuve, théâtre habituel du Grand Prix du Canada, le nouveau moteur Mercedes a déjà annoncé la couleur ce vendredi, à l'occasion des premiers essais libres, dominés une fois de plus par les Flèches d'argent.

Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide en 1'12"767 devant son coéquipier Valtteri Bottas (+0"147). Et les Ferrari, comme toujours, non seulement sont dominées, mais sont déjà loin avec un Charles Leclerc relégué à près d'une seconde (+0"953). S'intercale ensuite Max Verstappen sur sa Red Bull (+0"988), alors que Sebastian Vettel, sur l'autre monoplace de la Scuderia, pointe, lui, au-delà de la seconde (+1"138). Les essais libres 2 sont programmés en début de soirée (19h50).