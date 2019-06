Pierre Gasly partira cinquième du Grand Prix du Canada dimanche, c'est le meilleur résultat de sa carrière en qualifications: "C'était vraiment bien. J'étais vraiment proche de la troisième place, mais c'est bien, je peux être content. Il a juste manqué un petit peu... Il fera visiblement plus chaud dimanche, mais on peut rendre la course excitante. J'espère qu'on pourra garder le rythme et pousser autant qu'on peut pour aller jouer le podium."