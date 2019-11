GP Brésil: Wolff, patron de Mercedes ne sera pas là

Toto Wolff va manquer un premier Grand Prix depuis 2013. Le patron de l'écurie Mercedes ne sera en effet pas présent à Interlagos pour le Grand Prix du Brésil qui aura lieu le week-end prochain. Une absence qui fait suite à l'obtention des titres mondiaux des pilotes pour Lewis Hamilton mais également des constructeurs pour 2019.

L'enjeu n'est donc plus le même et il a donc choisi de rester en Europe afin de "se concentrer sur d'autres sujets en cours". En somme, l'avenir avec la monoplace de 2020 et la préparation pour 2021 avec le nouveau règlement qui induira une réorganisation très importante.

"Malgré tout, il n'entend pas laisser l'équipe sans objectif de taille. "Nous avons deux courses en 2019 et nous voulons terminer au top. la prochaine étape nous emmène au Brésil ce qui nous apporte beaucoup de souvenirs puisque l'an dernier nous n'avions pas seulement remporté la course mais aussi sécurisé le championnat des constructeurs", a-t-il ajouté pour Sky Sports.