Lewis Hamilton a signé le meilleur chrono de la troisième session libre du Grand Prix du Brésil, ce samedi.

Le champion du monde, au volant de sa Mercedes, a devancé Max Verstappen et sa Red Bull de 26 millièmes ; les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel suivant à 291 centièmes et 344 millièmes.

Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas) sont respectivement 12e et 16e, à 1"3 et 1"4.