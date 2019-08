GP Belgique: Six pilotes pénalisés sur la grille

Alors que les qualifications du Grand Prix de Belgique ont lieu ce samedi (15h), la FIA a communiqué les noms des pilotes qui seront pénalisés sur la grille de départ.

Au total, 6 pilotes sont sanctionnés, pour des manquements techniques (changements d'éléments moteur ou boite de vitesses non autorisés). Carlos Sainz Jr, Nico Hulkenberg et Daniel Ricciardo reculeront de 5 places, alors que Alexander Albon, Lance Stroll et Daniil Kvyat partiront eux du fond de la grille.

Des changements qui peuvent donner une toute autre allure à la grille finale, et par conséquent à la course de dimanche.