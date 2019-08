GP Belgique-Libres 2: Les Ferrari toujours devant

Deuxième séance et deuxième doublé pour la Scuderia Ferrari sur le tracé de Spa-Francorchamps.

Charles Leclerc devance cette fois Sebastian Vettel, de 630 millièmes, et Valterri Bottas à la 3e place de cette séance. Lewis Hamilton, gêné par des problèmes moteurs ce matin, a réussi le 4e chrono. La séance a été écourtée à cause d'un drapeau rouge consécutif à un problème sur la voiture de Sergio Perez.

18e ce matin, Pierre Gasly continue de découvrir sa Toro Rosso, et signe cette fois le 17e temps, à moins de 2 dixièmes de son coéquipier Daniil Kvyat.

CLASSIFICATION - END OF FP2



Another 1-2 for @ScuderiaFerrari - but this time it's @Charles_Leclerc on top



Hat-tip to @SChecoPerez - although his session ends with what looked like overheating issues#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/aJdlW8CWsH