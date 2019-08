GP Belgique-Libres 1: Vettel devance Leclerc, Gasly 18e. 

Pour son retour après trois semaines de trêve, la F1 fait escale en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Pour cette première séance d'essais libres, les Ferrari se classent première et deuxième, Sebastian Vettel ayant devancé Charles Leclerc de 214 millièmes. Des chronos impressionnants, puisque la Scuderia colle une seconde aux autres favoris à la victoire finale. Marc Verstappen et Alexander Albon terminent 3e et 4e, devant les deux Mercedes de Valterri Bottas et Lewis Hamilton.

Pour son retour chez Toro Rosso, Pierre Gasly termine 18e, derrière son nouveau coéquipier Daniil Kvyat. L'autre Français Romain Grosjean finit 14e de cette première séance.

CLASSIFICATION: END OF FP1



A 1-2 for @ScuderiaFerrari



Albon only 0.77 behind Verstappen in his first Red Bull session



It's great to be back!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DE0kJLwjCQ