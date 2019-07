GP Allemagne : Quand Honda chambre Alonso avec la victoire de Verstappen

Honda a profité de la victoire de Max Verstappen lors du très mouvementé Grand prix d'Allemagne pour envoyer une pique à Fernando Alonso. "Il l'a fait encore, c'est la GP2 victoire en 2019", a tweeté le constructeur japonais. Un jeu de mot entre la 2e victoire du Néerlandais de Red Bull et le "c'est un moteur de GP2" lâché par dépit par Alonso du temps de McLaren-Honda...

He's done it again Thats GP2 victories in 2019 @Max33Verstappen #PoweredByHonda pic.twitter.com/z4yhYhMKG7