GP Allemagne-Libres 3: Leclerc encore le plus rapide

Charles Leclerc aime décidément beaucoup les terres de son coéquipier Sebastian Vettel. Le Monégasque de chez Ferrari a en effet signé le meilleur chrono de la 3e séance des essais libres du Grand Prix d'Allemagne ce samedi en 1'12"380. Il devance la Red Bull de Verstappen (à 168 millièmes), Vettel (à 264 millièmes) et la Mercedes de Bottas (à 5 dixièmes). Hamilton n'a signé que le 6e temps derrière la Haas de Magnussen.

Pierre Gasly (Red Bull) est 8e, Grosjean (Haas) s'est classé 10e tandis que ça ne va pas fort pour Renault avec Hulkenberg 12e et Ricciardo 18e.

