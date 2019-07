GP Allemagne-Libres 2: Leclerc devance Vettel

Comme dans la matinée à Hockenheim, les deux Ferrari ont dominé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne, vendredi après-midi. C’est cette fois-ci Charles Leclerc (1'13''449) qui a signé le meilleur chrono devant Sebastian Vettel (+0''124).

Lewis Hamilton signe encore le 3e temps (+0''146), avec son coéquipier de chez Mercedes Valtteri Bottas derrière (+0''662).

Après sa 8e place en FP1, Sébastien Grosjean (Haas) s’offre la 6e en FP2 (+0''730). Pierre Gasly (Red Bull Racing), victime d'une sortie de piste, réalise le 15e temps.

