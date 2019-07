GP Allemagne-Libres 1: Vettel et les Ferrari devant

Devant son public et sous le regard forcément attentif de son papa, présent dans son garage, Sebastian Vettel a semblé régénéré par son retour à Hockenheim, théâtre du Grand Prix d'Allemagne, dont la première séance d'essais libres a été dominé vendredi, sous la canicule, par le pilote allemand et les Ferrari. Vettel signe le meilleur chrono du matin en 1'14"013 devant son coéquipier Charles Leclerc (+0"255) et la Mercedes de Lewis Hamilton (+0"302).

Trouble for @ValtteriBottas at the end of FP1



He misses the barriers by inches



And picks up a lot of gravel on his way out#F1 #GermanGP pic.twitter.com/rvMg3YjMA5 — Formula 1 (@F1) 26 juillet 2019

Des Flèches d'argent qui, alors que la suite du week-end pourrait être perturbée par la pluie annoncée samedi et dimanche, sont apparues en difficultés, autant par la difficulté à maîtriser une monoplace visiblement instable en piste qu'en raison d'un excès d'agressivité, à l'image d'un Valtteri Bottas, parti à la faute et chanceux de ne pas avoir plus endommagé sa voiture. Le Finlandais doit se contenter du 5e temps (+0"647) derrière la Red Bull de Max Verstappen (+0"317). A noter par ailleurs les bonnes entrées en matière de Pierre Gasly (6e, +0"800) et surtout de Romain Grosjean, que l'on dit très menacé chez Haas et qui réintègre le Top 10 (8e, +1"061).

La séance d'essais libres 2 est programmée à 14h45.