GP Allemagne-Leclerc: "J’ai tout jeté à la poubelle"

Charles Leclerc n’a pas atteint la mi-course ce dimanche à Hockenheim, victime d’une sortie de piste dans la 29e boucle au volant de sa Ferrari, dans un avant-dernier virage rendu dangereux par un dégagement bitumé et détrempé.

"J’ai fait une erreur, tout simplement ! Ça n’enlève rien à ce que j’ai fait, mais je trouve que l’asphalte, à la sortie des deux derniers virages, c’est juste une honte qu’ils laissent ça pour une course de F1, dixit le Monégasque, à chaud, sur l’antenne de Canal+. L’équipe avait fait un très bon boulot depuis hier pour me fournir une telle voiture. La stratégie était bonne. Et j’ai tout jeté à la poubelle ! C’est vraiment dommage !"

Deuxième pour sa part, son coéquipier Sebastian Vettel n’a pas boudé son plaisir quant à lui alors qu’il s’est élancé du fond de la grille après un souci mécanique en qualifications. "Cette course était aussi amusante qu’éprouvante, au vu des conditions ! […] Les choses se sont bien goupillées pour nous. Je ne peux qu'être heureux d’un tel résultat, en partant du fond de la grille."