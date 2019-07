GP Allemagne: Le calvaire pour Vettel éliminé en Q1

Sebastian Vettel n'en a pas fini avec les mauvaises nouvelles. Et cette fois, le pilote allemand n'y est pour rien du tout. Victime d'un problème technique (turbo) en Q1, il n'aura même pas l'opportunité d'effectuer un tour lancé. Avant même la fin de la séance, il a été contraint de quitter sa monoplace après une inspection complète de son bolide par ses mécaniciens. Il s'élancera donc en dernière position dimanche. Une extrême mauvaise nouvelle un an après son erreur alors qu'il menait le Grand Prix devant son public et qu'il pointait en tête du classement des pilotes. Depuis, rien ne va plus.