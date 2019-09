GP Allemagne: L’appel d’Alfa Romeo rejeté

La cour d’appel internationale de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a rejeté ce mardi la requête d’Alfa Romeo pour annuler la pénalité reçue par ses pilotes Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi à l’issue du Grand Prix d’Allemagne.

Initialement 7e et 8e à l’arrivée, le Finlandais et l’Italien ont pris 30 secondes de pénalité pour une non-conformité de leur embrayage, glissant aux 12e et 13e rangs. La FIA a jugé cet appel comme étant non admissible.

En conséquence, Lewis Hamilton (Mercedes) garde les 2 points de sa 9e place, alors que Robert Kubica reste toujours l’unique marqueur de points de Williams cette saison avec un top 10.