GP Allemagne: Hamilton en pole, Gasly 4e, Grosjean 6e

Lewis Hamilton a décroché la pole position du Grand Prix d’Allemagne, ce samedi à Hockenheim, plaçant sa Mercedes devant la Red Bull de Max Verstappen et la monoplace de son coéquipier Valtteri Bottas.

La Ferrari de Sebastian Vettel a connu une avarie dès la Q1 tandis que le bolide de Charles Leclerc n’a pas pu sortir des stands en Q3 – le Monégasque partira donc 10e ce dimanche sur la grille de départ alors que l’Allemand s’élancera en dernière position.

A noter les bonnes performances de Pierre Gasly et de Romain Grosjean, quatrième et sixième respectivement de ces qualifications sur Red Bull et Haas.