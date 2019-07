GP Allemagne: Encore un record pour Red Bull

Max Verstappen a été éblouissant lors du Grand Prix d'Allemagne, dimanche. Malgré des conditions difficiles, il n'a pas seulement remporté le Grand Prix. Ses mécanos ont mis un point d'honneur à battre le record du changement de pneus le plus rapide. Celui-ci était détenu depuis peu par ceux de Pierre Gasly dans le garage d'à côté ! Cette fois, ils ont mis 1"88 pour effectuer les quatre changements de roues. Chapeau à Red Bull Racing...

FASTEST F1 PIT STOP EVER! ⏱ @redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany



With a new F1 world record time of 1.88s #F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg