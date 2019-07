GP Allemagne: Alfa Roméo déclassé, Kubica dans les premiers points, Grosjean 7e

Une joie de courte durée. Avec Räikkönen 7e et Giovinazzi 8e, Alfa Roméo pensait avoir fait le plein dimanche lors d'un Grand Prix d'Allemagne très mouvementé. Malheureusement pour eux, les commissaires de course les ont déclassé à l'issue de la course pour une aide mécanique au départ sur piste mouillée. Une erreur qui leur coût 30 secondes de pénalité et qui les sort tous les deux du top 10.

Cela profite notamment à Romain Grosjean (7e), au coéquipier du Français chez Haas Magnussen, à Lewis Hamilton finalement 9e mais également à Robert Kubica qui offre ainsi le premier point de la saison à Williams.

L'écurie a néanmoins l'intention de faire appel de cette décision.