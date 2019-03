Pierre Gasly continue sa découverte de l'écurie Red Bull. Le pilote français a déjà participé aux essais aux côtés de Max Verstappen et s'est permis une comparaison avec son passage chez Toro Rosso. "Au sein de Red Bull, il y a plus de monde, ça se voit à l'usine... Il y a aussi plus de trophées. Toro Rosso est un peu plus italien, plus dans l'émotion. Chez Red Bull, ils sont plus froids, avec moins de place pour l'émotion", a-t-il expliqué pour Marca.