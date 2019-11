Gasly restera chez Toro Rosso en 2020

Pierre Gasly sait à quoi s'en tenir. Après un début de saison compliqué au sein de Red Bull, le Normand est revenu du côté de Toro Rosso et immédiatement, il a retrouvé sa vélocité et enchaîné les bons résultats. De son côté, Alexander Albon s'est montré à son avantage avec la Red Bull si rétive pour le Français, si bien que les décideurs de l'écurie autrichienne ont décidé de figer les positions pour 2020. Gasly repartira donc pour un tour avec Toro Rosso, avec le même coéquipier Daniil Kvyat, tandis qu'Albon en fera de même avec Red Bull.

"Je suis très content de continuer avec l'équipe en 2020 et je suis sûr que nous aurons un challenge excitant à relever. Toro Rosso m'a toujours donné les meilleures chances de réussir chaque saison et je suis très motivé à l'idée de leur rendre la pareille avec les meilleurs résultats possibles l'an prochain", a plaidé Gasly.

