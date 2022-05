Formule E : Vancouver cède sa place à Marrakech

Le calendrier de la saison 2022 de la Formule E est à nouveau au complet. En avril dernier, face au retard dans l’obtention des autorisations nécessaires à la tenue de l’événement, le promoteur de l’ePrix de Vancouver a été contraint de jeter l’éponge avec l’espoir de revenir au calendrier du championnat du monde de monoplaces électriques en 2023, saison qui verra la monoplace « Gen3 » faire ses débuts en compétitions. Une annulation qui laissait alors un vide long de six semaines entre l’étape de Jakarta le 4 juin et les deux manches prévues dans la banlieue de New York les 16 et 17 juillet prochains. Toutefois, les organisateurs de la Formule E ont confirmé ce mercredi avoir trouvé une solution de repli avec un circuit qui a déjà accueilli la discipline à quatre reprises qui fera un retour inattendu dès cette année.

Marrakesh is set to host Round 10 of Season 8 ⚡

Formula E makes its return to the Circuit Automobile International Moulay El Hassan on Saturday 2 July!



— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) May 11, 2022





Marrakech de retour



En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, la Formule E a confirmé que le championnat fera étape à Marrakech le 2 juillet prochain pour la dixième manche de la saison. Le circuit urbain Moulay-el-Hassan, long de trois kilomètres, sera une nouvelle fois l’hôte de la seule manche africaine de la saison, alors que Le Cap devrait apparaître au calendrier dès 2023. Un circuit qui, lors de ses quatre premières apparitions en Formule E, a vu quatre pilotes différents s’imposer. Sébastien Buemi a ouvert la voie en 2016 avant que Felix Rosenqvist ne prenne le relais en 2018, suivi par Jérôme d’Ambrosio en 2019 et enfin Antonio Félix da Costa en 2020. L’édition 2021 n’avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Avec l’ajout de l’étape marocaine, la saison 2022 aura bien seize courses à son actif comme initialement prévu. Un championnat qui fera étap à Berlin dès ce week-end pour deux courses en deux jours.