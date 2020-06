Formule E : La saison 2020-2021 lancée en janvier 2021

BREAKING: The provisional calendar has been released for Season 7 of the ABB FIA Formula E World Championship 🗓



Paris au programme en avril

C’est à Santiago du Chili que la Formule E va débuter sa nouvelle ère. Si le matériel n’évoluera pas en raison de la crise sanitaire, c’est désormais dans le cadre d’un championnat du monde que les monoplaces 100% électriques vont s’affronter lors de la saison 2020-2021. Quelques jours après avoir confirmé que la saison 2019-2020 sera conclue à Berlin avec six courses sur trois tracés différents, la saison prochaine ne démarrera pas avant janvier 2021. En effet, le Conseil Mondial du Sport Automobile a validé ce vendredi le calendrier de cette nouvelle saison avec une première manche dans les rues de Santiago du Chili le 16 janvier 2021.Il faudra ensuite attendre quasiment un mois pour la deuxième manche, prévue le 13 février sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico avant deux épreuves enchaînées à Diriyah, en Arabie Saoudite les 26 et 27 février. La Formule E fera un crochet par la Chine et Sanya le 13 mars avant de lancer la première partie de sa saison européenne. Après Rome le 10 avril, Paris et les Invalides accueilleront le championnat le 24 avril suivi deux semaines après par Monaco. Séoul le 23 mai puis une destination pas encore définie le 5 juin précéderont le retour en Europe à Berlin le 19 juin avant New York le 10 juillet. La saison se terminera comme il était prévu que la saison 2019-2020 se termine avec deux courses à Londres les 24 et 25 juillet 2021. Un calendrier resserré sur six mois qui reste provisoire et dépendant de l’évolution de la pandémie de coronavirus.