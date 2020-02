Formule E : La FIA confirmé l'arrivée dans deux ans de Mercedes et Porsche

Lancée depuis maintenant quatre ans, la Formule E a fait son trou dans le petit monde des sports mécaniques et attire toujours plus de constructeurs voulant promouvoir leur gamme de véhicules électriques par le prisme de la compétition. D’abord monotype lors de sa saison inaugurale, la Formule E s’est petit à petit ouverte aux constructeurs automobiles pour développer leurs groupes propulseurs autour d’un châssis et d’une batterie commune. En vue de la saison 6 du championnat, en 2019-2020, la Fédération Internationale de l’Automobile a confirmé l’engagement de onze constructeurs, avec l’arrivée remarquée de deux géants allemands : Porsche et Mercedes.



Audi et BMW rejoints par Porsche et Mercedes



Alors qu’Audi a fait ses débuts en tant que constructeur de plein exercice cette saison et que BMW devrait faire de même la saison prochaine aux côtés de l’écurie Andretti lors de l’introduction de la spectaculaire nouvelle monoplace baptisée « Gen2 », Porsche et Mercedes feront leur entrée dans deux ans, le temps de préparer au mieux leurs projets respectifs, qui vient remplacer l’engagement en WEC pour la firme de Stuttgart et celui en DTM en parallèle de la Formule 1 pour la marque à l’étoile. Ce sont donc au total onze constructeurs qui ont obtenu leur certification de la FIA pour deux ans. Si, en plus des deux nouveaux, on retrouve les habitués de la discipline (Audi, DS, Jaguar, Mahindra, NIO, Penske Autosport et Venturi), Nissan est confirmé comme remplaçant de Renault. La marque japonaise va, en effet, remplacer dès la saison prochaine la marque au losange, qui va se focaliser sur la Formule 1 à l’avenir.



Todt : « Une preuve supplémentaire du succès de ce concept »



Fer de lance du championnat de Formule E aux côtés de son fondateur, Alejandro Agag, Jean Todt n’a pas caché sa satisfaction de voir un plateau si prestigieux s’aligner au départ du championnat dès 2019. « Le paysage du Championnat FIA de Formule E est en pleine mutation et la confirmation aujourd’hui de la présence de deux autres constructeurs pour la sixième saison est une preuve supplémentaire du succès de ce concept, assure le président de la FIA dans le communiqué de la Fédération. Mercedes et Porsche sont toutes deux des marques au passé long et riche en sport automobile et le niveau des onze constructeurs qui seront alignés sur la piste à compter de 2019-2020 est très élevé. La Formule E prend de plus en plus d’ampleur et l’engagement des constructeurs en faveur d’une technologie de course durable est très encourageant. » Un championnat en pleine croissance qui doit toutefois continuer à se faire une place dans un calendrier toujours plus encombré.