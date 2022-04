Formule E : Faire revenir Paris au calendrier est un objectif pour les organisateurs

Robin Frijns aura-t-il un successeur dans les rues de Paris ? Le 27 avril 2019, le pilote néerlandais a remporté la quatrième et, à ce jour, dernière édition de la manche parisienne du championnat du monde de Formule E. Depuis, la course est aux abonnés absents malgré un contrat liant la ville et les organisateurs du championnat de monoplaces électriques qui couvrait la période allant jusqu’en 2022. Toutefois, comme l’a récemment précisé Frédéric Espinos à l’occasion d’une table ronde, faire revenir la Formule E dans les rues de la Capitale est envisagé. « On retournera à Paris, c’est l’objectif, a confié le responsable du championnat à cette occasion. C’était compliqué en temps de coronavirus parce que, financièrement, c’est une course pour laquelle on est obligés d’avoir du public, des VIP, etc. » Une épreuve qui, souvent critiquée pour l’aspect environnemental, reste appréciée des pilotes.

La Formule E en « phase d’étude » pour modifier le tracé



Les quatre premières éditions de l’ePrix de Paris ont été organisées sur un tracé long de 1,921 kilomètres tracé autour de l’Hôtel des Invalides. Un circuit étroit qui, avec le gain de puissance évoqué pour les monoplaces de troisième génération qui seront lancées dès la saison prochaine, pourrait s’avérer inadapté. Interrogé sur la possibilité de revoir le tracé parisien, Frédéric Espinos a assuré que tout était sur la table. « On est en train de regarder comment agrandir le circuit, ce qui a des conséquences. C’est la phase dans laquelle nous sommes, une phase d’étude pour voir comment agrandir le circuit, a confié lors de cette table ronde le directeur sportif de la Formule E. On travaille sur le projet et, pour nous, Paris est une course qui est importante et notre objectif est d’y revenir. » La question n’est donc pas de savoir si la Formule E va retrouver les rues de Paris, mais plutôt quand cela pourra avoir lieu.

Espinos : « Las Vegas, un super coup réalisé par la F1 »



Alors que la Formule 1 développe toujours plus de courses urbaines, Las Vegas sera la prochaine étape et viendra un peu plus marcher sur les platebandes de la Formule E. Une copie qui, pour Frédéric Espinos, n’en est pas une. « Las Vegas, c’est un super coup réalisé par la Formule 1. Nous, on cherche à faire une deuxième course aux Etats-Unis, c’est vraiment un objectif, a assuré le directeur sportif du championnat. Je pense que chacun a sa place et on peut cohabiter sur ce principe-là. Si on nous copie sur ce point-là, c’est que ce qu’on fait n’est pas complètement idiot donc il faut continuer. » Principale discipline électrique, la Formule E voit toujours plus de championnat se tourner vers l’hybride et la propulsion électrique. S’il assure que « la concurrence est, en principe, plutôt bonne », Frédéric Espinos a fixé le cap pour sa discipline. « On doit rester le top niveau du sport automobile électrique, assure-t-il. On doit être la référence en termes de technologie, de capacité de la voiture, de vitesse. Comme la F1 est le pinacle du sport auto en général, la FE doit être le pinacle du sport auto électrique. » Et le passage à la « Gen3 » devra conforter cette position.