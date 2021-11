Formule E : Dragon officialise l'arrivée d'Antonio Giovinazzi

It’s going to be thrilling 👌

It’s going to be challenging 💪

It’s going to be: …….electrifying!!!!!! ⚡

Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, ci sarà da divertirsi, insieme, come sempre 💙#AG99🐝 #dragonpenskeautosport #formulae pic.twitter.com/2mQ1WEtvF0

— Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) November 16, 2021

Giovinazzi a tout de suite pensé à la Formule E

Antonio Giovinazzi n’a pas perdu de temps. Après trois saisons chez Alfa Romeo Racing en Formule 1 avec le soutien de Ferrari, le pilote italien a vu la formation suisse lui préférer le jeune pilote chinois Guanyu Zhou pour accompagner Valtteri Bottas dès 2022. Toutefois, le pilote italien ne sera resté que quelques heures sans volant pour la saison prochaine puisqu’il va imiter des pilotes tels Jean-Eric Vergne, Sébastien Buemi ou encore Pascal Wehrlein et rejoindre la Formule E, le championnat du monde de monoplaces électriques. Dès la première manche de la saison 2022, prévue le 28 janvier prochain dans les rues de Dariya, en Arabie Saoudite, Antonio Giovinazzi sera dans le baquet d’une des deux monoplaces engagées par l’écurie Dragon, fondée par Jay Penske, le fils du « Captain » Roger Penske. Il remplacera dans ce rôle le Suisse Nico Müller, qui va rejoindre le futur programme en endurance d’Audi, qui démarrera en 2023.Après avoir participé à des essais avec DS Virgin Racing en 2018, Antonio Giovinazzi a assuré avoir immédiatement envisagé une arrivée en Formule E dès qu’il a eu la confirmation qu’Alfa Romeo Racing ne comptait plus sur lui. « C'est une catégorie que j'ai toujours suivie, je suis ravi de rejoindre Dragon dans la discipline entièrement électrique où j'avais eu des tests il y a trois ans, a déclaré l’Italien dans un communiqué. J'ai hâte de tester ma nouvelle monoplace électrique à Valence à la fin du mois. Une année fantastique nous attend et je ferai mon maximum pour aider l'équipe à réussir ! » Pour sa première saison en Formule E, Antonio Giovinazzi fera équipe avec le Brésilien Sergio Sette Câmara et Jay Penske compte sur ce nouveau duo pour retrouver les sommets. « Antonio Giovinazzi fait partie des pilotes les plus talentueux au monde, je suis très fier de l'avoir à bord, a confié le patron de l’écurie Dragon. Avec Sergio Sette Câmara et lui, nous avons désormais la chance d'avoir l'une des meilleures paires du championnat. » Un changement de cap pour l’Italien qui ne devrait toutefois pas l’éloigner de la F1, puisqu’il devrait rester dans le giron Ferrari comme pilote de réserve. La marque italienne pourrait également le mettre à contribution pour son futur programme en endurance.