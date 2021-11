Formule 1 : Six courses sprint qualificatives en 2022

Six courses sprint qualificatives en 2022, au lieu de trois cette année. Ce lundi, à l'occasion d'une conférence de presse virtuelle, Ross Brawn, le directeur sportif de la Formule 1, a justement évoqué ce sujet, dans des propos rapportés par l'AFP : « En principe, nous avons convenu avec les équipes d'avoir six courses sprint qualificatives l'année prochaine », contre trois cette année. Cette saison, ce fameux format de Grand Prix a été inauguré lors du mois de juillet dernier, du côté de Silverstone, avant d'avoir de nouveau lieu lors du mois de septembre dernier, mais cette fois à Monza. Enfin, il aura donc lieu une troisième et dernière fois en 2021, mais du côté du Brésil, lors du week-end du 12-14 novembre prochain. Ce n'est qu'après cette fameuse nouvelle course qu'ensuite, les décideurs verront alors s'ils devront l'améliorer dès 2022. Une saison à venir où pas moins de 23 Grands Prix sont au programme.

« Plusieurs choses sont sur la table des discussions »

A ce sujet, Brawn a d'ailleurs notamment indiqué : « Notre point de vue est que nous devrions prendre des mesures progressives plutôt que radicales l'an prochain. En partie parce que nous aurons de nouvelles voitures et que nous devons d'abord mesurer l'impact (ndlr : de ce changement de règlement technique). Plusieurs choses sont sur la table des discussions. » La course sprint qualificative est un nouveau format de Grand Prix. A ce moment, au lieu de se dérouler le samedi, les qualifications classiques sont ainsi avancées au vendredi. Le résultat de celles-ci sert ensuite à définir la grille de départ de la première course sprint, d'une longueur d'environ 100 kilomètres et qui dure 30 minutes. Par la suite, le classement de cette première course sprint définit alors, à son tour, la grille de départ de la course principale, d'une longueur, quant à elle, d'environ 300 kilomètres, et qui reste toujours le dimanche.