Formule 1 - Red Bull : Verstappen prolonge jusqu'en 2028

La rumeur courait ces dernières heures, c'est désormais officiel. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, l'écurie autrichienne de Formule 1 Red Bull a annoncé la prolongation du contrat de son pilote néerlandais Max Verstappen, aujourd'hui âgé de 24 ans. Encore sous contrat jusqu'en 2023, le champion du monde en titre a signé un nouveau bail de cinq années supplémentaires, ce qui fait qu'il se retrouve donc désormais lié à son écurie actuelle jusqu'à la fin de l'année 2028. Dans le même communiqué annonçant cette fameuse nouvelle, le principal intéressé ne pouvait qu'être satisfait : « J’aime vraiment faire partie de l'équipe Red Bull, donc choisir de rester jusqu’à la saison 2028 a été une décision facile. J’adore cette équipe et l’année dernière était tout simplement incroyable, notre objectif depuis que nous nous sommes réunis en 2016 était de gagner le championnat et nous l’avons fait, donc maintenant il s’agit de garder le numéro un sur la voiture à long terme. »

MV1 🤝 2028 💪 The World Champion is staying right here 🦁 @Max33Verstappen 🇳🇱 #GivesYouWings

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022





Verstappen payé environ 50 millions d'euros par an ?

Un sentiment général partagé par Christian Horner, qui n'est autre que le directeur de cette même équipe : « Faire signer Max avec Oracle Red Bull Racing jusqu’à la fin de 2028 est une véritable déclaration d’intention. Notre objectif immédiat est de conserver le titre de champion du monde de Max, mais cet accord montre également qu’il fait partie de la planification à long terme de l’équipe. Avec la division Red Bull Powertrains travaillant à la nouvelle réglementation moteur pour 2026, nous voulions nous assurer que le meilleur pilote de la grille était assuré pour cette voiture. » Si aucun autre détail n'a été communiqué, ce mercredi, le quotidien néerlandais De Telegraaf croyait savoir que Max Verstappen sera payé, pendant ces cinq fameuses années, environ 50 millions d'euros par an. Un deal XXL.