Formule 1 - Red Bull : Verstappen bientôt prolongé ?

Max Verstappen, encore sous contrat jusqu'à l'année 2023, pourrait jouer la continuité. Selon les informations du quotidien néerlandais De Telegraaf, le champion du monde en titre de Formule 1 pourrait prolonger son bail en faveur de son écurie autrichienne actuelle, à savoir Red Bull. En plus de ce nouveau contrat qui porterait ainsi sur les quatre prochaines saisons, le Néerlandais, aujourd'hui âgé de 24 ans, devrait également être payé environ 50 millions d'euros par an, dans un deal qui s'annonce donc XXL. Ce qui serait alors, tout simplement, le plus gros contrat dans cette discipline. L'officialisation de cette prolongation ne devrait pas tarder avant d'être annoncée et pourrait d'ailleurs même l'être dès la fin de cette semaine, selon l'édition de ce mercredi du quotidien néerlandais. Une nouvelle qui arriverait ainsi également à point nommé, à 18 jours du coup d'envoi officiel de la saison 2022 de Formule 1, avec le Grand Prix de Bahreïn.

Verstappen parlait déjà prolongation en décembre

En sortant cette information, De Telegraaf a voulu interroger l'écurie autrichienne Red Bull, qui n'a pas souhaité donner suite. Toujours est-il que si cela était amené à être officialisé, cela prouverait alors à quel point cette équipe n'a pas envie de laisser partie son petit protégé, surtout chez Mercedes. En effet, au sein de cette fameuse écurie, se trouve évidemment encore aujourd'hui un certain Lewis Hamilton. Ce dernier, aujourd'hui âgé de 37 ans, est encore sous contrat jusqu'à l'année 2023. Au mois de décembre dernier, du côté d'Abu Dhabi, juste après avoir décroché le titre de champion du monde de Formule 1, Max Verstappen avait alors notamment déclaré : "Mon équipe sait que je l'aime et j'espère que nous pourrons rester ensemble 10 à 15 ans. J'espère qu'ils me laisseront faire." De son côté, le conseiller sportif de Red Bull Racing en charge de la politique des pilotes, à savoir Helmut Marko, avait ajouté, auprès de motosport-total.com : "Nous discuterons d'une prolongation et peut-être que nous la conclurons."