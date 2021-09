Formule 1 - Red Bull : Un retour d'Albon en 2023 ?

L'avenir d'Alex Albon, libéré de son contrat durant un an, est-il déjà tracé ? Ancien pensionnaire de l'écurie de Formule 1 Red Bull, le pilote thaïlandais, membre de la Red Bull Academy et qui vient tout juste de rejoindre l'écurie Williams, une écurie motorisée par Mercedes, en perspective de la saison prochaine, en 2022, pourrait faire son retour chez Red Bull en 2023, dans la mesure où l'écurie autrichienne possède une option en ce sens.

Horner : « Une bonne relation avec Alex »

Auprès du site internet du championnat du monde de Formule 1, Christian Horner, le directeur de cette fameuse écurie autrichienne, en a dit plus sur le sujet : « Je suis vraiment heureux que nous ayons pu aider Alex à revenir sur la grille l’année prochaine. Williams a de fortes aspirations et nous avons conservé notre relation avec Alex pour l’avenir. Cela signifie que nous avons une bonne relation avec Alex, qu’il conserve un lien avec Red Bull, et que nous aurions une option sur ses services s’ils étaient requis en 2023. Il était effectivement en fin de contrat à la fin de l’année prochaine de toute façon, donc fondamentalement, ce que nous avons fait est d’accélérer ce processus et de sécuriser les options futures sur lui. Son objectif d’ici la fin de la saison est de faire de son mieux pour soutenir nos pilotes et l’équipe, et de nous aider pour la voiture de l’année prochaine. Cela signifie qu’il laissera un vide parce qu’il a joué un très grand rôle, mais nous avons la chance d’avoir Sébastien Buemi et Jake Dennis, ainsi que de jeunes pilotes comme Jüri Vips et Liam Lawson, donc nous ne manquons pas de talents auxquels faire appel. »