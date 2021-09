Formule 1 - Red Bull : Perez n'a pas plus de pression avec un contrat court

Im very happy to announce that I'm continuing with @redbullracing for next year. Now our focus is on winning the championship for the team.

Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es en ganar el Campeonato para Red Bull. pic.twitter.com/uEdy0oGmAp

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 27, 2021

Une confiance mutuelle

Sergio Pérez connaît une première année mouvementée du côté de chez Red Bull. Le Mexicain qui, pour la première fois, n'est pas un pilote de la filière autrichienne, aura tout de même réalisé de meilleurs résultats que son prédécesseur Alex Albon. En atteste sa victoire au Grand Prix d'Azerbaïdjan, ou encore sa 8eme place à Zandvoort, au début du mois, alors qu'il était parti 16eme en fond de grille, sur un circuit où il est difficile de doubler. Malgré cela, il n'est que cinquième au classement des pilotes, derrière Lando Norris ou Valtteri Bottas, et très loin de son coéquipier Max Verstappen, actuel premier avec 108,5 points d'avance sur Pérez. Pour le patron de l'écurie, Christian Horner, ça ne faisait aucun doute que le Mexicain devait continuer la saison prochaine avec l'écurie de Milton Keynes. Avec la nouvelle réglementation en vigueur en 2022, l'équipe voulait une continuité avec le natif de Guadalajara, au grand dam de Pierre Gasly.Pour le Mexicain, avoir un contrat court ou plus long ne pose aucun problème sur son approche de ses performances et les futures courses à suivre. « Cela ne fait aucune différence. Même si notre contrat est plus long, nous restons des pilotes et nous voulons être au rendez-vous lors de chaque week-end, déclare-t-il à Motorsport.com. Pour être honnête, je n'y prête pas vraiment attention. La seule chose à laquelle je pense, c'est le week-end suivant. Et ça marche aussi dans l'autre sens, je ne me dis jamais : « Oh, j'ai mon contrat pour l'an prochain, je peux me détendre. » Non, pas du tout. Si je pensais comme ça, je n'aurais jamais été là de toute façon. » Le pilote de 31 ans, qui a désormais une confiance aveugle en son directeur sportif, n'a même pas eu à s’inquiéter de son avenir pour la saison prochaine, car il a tout de suite été rassuré par la direction. « Quelques courses avant [l'annonce], Helmut et Christian m'ont dit que je n'avais pas à regarder ailleurs parce qu'ils étaient satisfaits avec moi et voulaient me prolonger, poursuit-il. C'était réciproque, donc c'était assez clair. Nous avons noué une grande confiance en cette courte période, ce qui est important. Si Christian et Helmut me disent quelque chose, je les crois sur parole. Donc je n'étais pas inquiet. »