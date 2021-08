Formule 1 : Le Grand Prix du Japon n'aura pas lieu

Le Grand Prix du Japon est annulé ! La Formule 1 a officialisé la nouvelle ce mercredi matin. En raison du contexte sanitaire, le pays du Soleil-Levant ne sera pas en mesure d'accueillir une manche du championnat du monde de F1 sur le circuit de Suzuka en 2021.La FIA va travailler sur une solution de remplacement.C'est la deuxième année d'affilée que cette course est annulée. Comme l'an passé, la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires prises au Japon ont contraint les organisateurs à jeter l'éponge.Les fans japonais de Formule 1 vont donc devoir attendre la saison 2022 pour espérer revoir leurs pilotes favoris. Le championnat du monde de Formule 1 devait faire escale au pays du Soleil-Levant une semaine après le GP de Turquie et deux semaines avant celui des Etats-Unis. La FIA a confiance en sa capacité à organiser une autre course à cette date.« La Formule 1 travaille actuellement sur les détails d'un calendrier réaménagé dont les détails seront dévoilés dans les semaines à venir. La Formule 1 a prouvé cette année et en 2020 qu'elle était capable de s'adapter à un contexte incertain pour trouver des solutions. Nous sommes également excité par l'intérêt de certains circuits à accueillir la Formule 1 cette année ou dans le futur », a par ailleurs précisé le communiqué publié ce mercredi.En comptant le week-end désormais vacant du 9 octobre et le Grand Prix qu'il reste à fixer le 21 novembre, 12 courses doivent encore être disputées dans la saison 2021.