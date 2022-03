Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Comité International Olympique avait recommandé aux fédérations, toutes disciplines confondues, d'exclure les sportifs russes et biélorusses. Une orientation globalement suivie par de nombreuses instances telles que la Fédération Internationale de Ski, World Rugby ou encore World Athletics. Ce mardi, la Fédération Internationale de l'Automobile a également pris des dispositions, nuancées toutefois. Réuni exceptionnellement afin de trancher à ce sujet, le Conseil de la FIA a décidé de ne pas suspendre les sportifs russes mais à une condition.

— FIA (@fia) March 1, 2022





"Les pilotes russes et biélorusses, les concurrents individuels et les officiels participent aux compétitions uniquement sous statut neutre et sous le drapeau de la FIA, à condition de s'engager spécifiquement et d'adhérer aux principes de paix et de neutralité politique de la FIA." Cette mesure n'empêchera donc pas l'unique pilote russe du paddock en Formule 1, Nikita Mazepin, à se réinstaller au baquet de sa monoplace chez Haas. En revanche, toute allusion à son pays d'origine est formellement interdite. Bien qu'il n'a toujours pas remporté le moindre Grand-Prix dans sa carrière, le pilote de 23 ans n'entendra pas résonner l'hymne russe en cas de triomphe.



Ces conditions s'appliquent aux individus. Néanmoins, la FIA a exclu jusqu'à nouvel ordre de ses compétitions les équipes nationales de Russie et de Biélorussie. Cela concerne entre autres les Motorsport Games prévus du 29 au 31 octobre au circuit Paul Ricard du Castellet dans le Var. Une édition attendue suite aux reports des deux précédentes pour cause de Covid-19.