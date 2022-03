Formule 1 : La F1 rompt définitivement son contrat avec le Grand Prix de Russie

La Formule 1 prend une décision particulièrement forte. Ce jeudi, le promoteur du championnat du monde de la discipline a officialisé la rupture définitive du contrat le liant au promoteur du Grand Prix de Russie. A ce sujet, auprès de la presse et dans des propos rapportés par l'AFP, Formula One a ainsi notamment déclaré : "Formula 1 peut confirmer qu'elle a mis fin à son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, ce qui signifie que la Russie n'aura plus de course à l'avenir. La décision a été prise cette semaine dans le cadre des discussions qui ont suivi l'annonce de la semaine dernière concernant la course de 2022." Dans une premier temps, il y a quelques jours de cela, et plus précisément à la fin de ce mois de février, c'est l'édition 2022 de l'épreuve qui avait donc été annulée, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce fameux GP était ainsi prévu pour la fin du mois de septembre prochain. Il aurait alors dû se dérouler pour la dernière fois du côté de Sotchi avant de déménager officiellement, dès l'année 2023, à Saint-Pétersbourg.

Les pilotes russes et biélorusses sous bannière neutre

Cette nouvelle décision prise par la Formule 1 est la suite d'une quantité d'autres décisions prises précédemment dans le monde du sport en général. C'est ainsi que désormais la Russie mais également la Biélorussie se retrouvent particulièrement isolées à ce niveau-là. Cette liste de mesures a fait suite à la recommandation, en date de ce lundi, du Comité international olympique (CIO) de bannir ces deux pays de tous les sports. En ce qui concerne également le monde de l'automobile, la Fédération internationale a décidé de laisser concourir les pilotes russes et biélorusses, mais sous bannière neutre, comme, par exemple, en Formule 1. Plus tôt cette semaine, la FIA avait malgré tout précisé qu'"aucune compétition internationale n'aura lieu en Russie et au Bélarus, jusqu'à nouvel ordre" et "aucun drapeau/symbole ou hymne de la Russie/Bélarus ne sera utilisé dans les compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre".